پریماه تورانی با شکست در دو راند مقابل حریف چینی خود از صعود به دور نیمه‌نهایی بازی‌های پاراآسیایی بازماند.

پاراآسیایی ناگویا، تورانی از صعود به نیمه‌نهایی پاراتکواندو بازماند

پاراآسیایی ناگویا، تورانی از صعود به نیمه‌نهایی پاراتکواندو بازماند



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پریماه تورانی در ادامه رقابت‌های پاراتکواندو در کلاس K ۴۴ بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ سه‌شنبه، ۲۸ مهر مقابل حریف چینی خود شکست خورد و به شانس مجدد رفت.

تورانی در یک‌چهارم نهایی وزن ۶۵- کیلوگرم به مصاف یینان یائو از چین رفت در دو راند مبارزه را واگذار کرد.

ملی‌پوش ایران در راند اول ۲ بر صفر شکست خورد و در راند دوم هم با حساب ۱۲ بر ۱ نتیجه را واگذار کرد تا راهی شانس مجدد شود.