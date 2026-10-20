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پریماه تورانی با شکست در دو راند مقابل حریف چینی خود از صعود به دور نیمهنهایی بازیهای پاراآسیایی بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پریماه تورانی در ادامه رقابتهای پاراتکواندو در کلاس K ۴۴ بازیهای پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ سهشنبه، ۲۸ مهر مقابل حریف چینی خود شکست خورد و به شانس مجدد رفت.
تورانی در یکچهارم نهایی وزن ۶۵- کیلوگرم به مصاف یینان یائو از چین رفت در دو راند مبارزه را واگذار کرد.
ملیپوش ایران در راند اول ۲ بر صفر شکست خورد و در راند دوم هم با حساب ۱۲ بر ۱ نتیجه را واگذار کرد تا راهی شانس مجدد شود.