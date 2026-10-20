مهدی برچلو، ملی‌پوش وزن ۸۱ کیلوگرم جودوی نابینایان، کار خود را در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی- ناگویا با یک پیروزی قاطع آغاز کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات جودوی نابینایان و کم‌بینایان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، از ساعت ۱۰ صبح امروز (سه‌شنبه) در سالن هنر‌های رزمی ناگویا آغاز شد.

در روز نخست این رقابت‌ها، مهدی برچلو در وزن ۸۱ کیلوگرم، موسی غلامی در وزن ۹۵ کیلوگرم و رضا غلامی در وزن ۸۱ کیلوگرم نمایندگان ایران در میدان مسابقه خواهند بود.

مسابقات پاراجودو در دو دسته نابینایان مطلق (J۱) و کم‌بینایان (J۲) برگزار می‌شود.

مهدی برچلو در دسته ۸۱ کیلوگرم (J۱)، نخستین نماینده ایران بود که با پیروزی مقتدرانه و کسب امتیاز «ایپون» بر پاچکو (فیلیپین)، گام نخست خود را در این مسابقات برداشت.

برچلو در دور بعدی به مصاف ژنگ چینی می‌رود.

در ادامه، موسی غلامی و رضا غلامی نیز به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

وحید نوری، قهرمان پارالمپیک توکیو و دارنده مدال طلای پاراآسیایی، در حال حاضر در کادر فنی تیم ملی حضور دارد و بر عملکرد جودوکاران نظارت می‌کند.