

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت پرتاب نیزه کلاس F۵۳/F۵۴ صبح امروز در ورزشگاه میزوهو پارک شهر ناگویا برگزار شد.

در این رقابت عرفان بُندری ملی‌پوش کشورمان رکورد ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند و با کسب امتیاز ۹۸۶ و شکست رکورد بازی‌های پاراآسیایی، صاحب مدال طلا شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

بُندری در ۶ پرتابی که داشت، به ترتیب رکورد‌های ۳۰.۲۴ متر، ۲۷.۱۲ متر، ۲۸.۳۶ متر، ۲۹.۴۸ متر، ۲۹.۲۷ متر و ۳۰.۲۴ متر را به ثبت رساند تا مقتدرانه صاحب مدال طلا شود.

در این رقابت دو ورزشکار هندی در رده‌های دوم و سوم ایستادند.