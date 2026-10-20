به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ صدرا با وسعت ۱۳ هزار هکتار و محدوده هفت هزار هکتاری، پس از شیراز، دومین شهر پرجمعیت استان فارس محسوب می‌شود و با توجه به افق جمعیتی پیش‌بینی شده، جمعیت آن تا ۴۵۰ هزار نفر افزایش خواهد یافت.

ساخت مسکن ملی در این شهرک، یکی از روش‌های مناسب جهت پاسخگویی به نیاز ضروری مسکن متقاضیان است.

به گفته مسئولان دست اندرکار طرح مسکن ملی صدرا، افراد با وضعیت‌های اقتصادی متفاوت در این طرح شرکت کرده‌اند که برخی از اعضا از پرداخت مبالغ ثانویه که به آنها تحمیل شده است، گلایه دارند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام

من یک کارمند دولت با حقوق مشخص هستم که مسکن ملی ثبت نام کردم، بعد ۸ سال که اقساط تعیین شده را با مشقت و وام‌های متعدد واریز کردم الان که وقت انتخاب واحد هست گفتن ۱ تا ۲ ملیارد دیگر بسته به متراژ واحد انتخابی باید واریز کنید. بیشتر حقوق من برای اقساط وام و کرایه خانه هزینه می‌شود.

من کارمند در این شرایط اقتصادی از کجا باید ۲ میلیارد دیگر طی ۱ تا ۲ ماه آینده جور کنم؟