\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0627\u0648\u0644\u0627\u062f\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u062b\u0628\u062a \u062d\u062f \u0646\u0635\u0627\u0628 \u06f1\u06f3 \u0645\u062a\u0631 \u0648 \u06f9\u06f3 \u0633\u0627\u0646\u062a\u06cc\u200c\u0645\u062a\u0631\u060c \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0628\u0647 \u06a9\u0633\u0628 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0646\u0642\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0634\u062f.