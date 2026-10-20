\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f \u0635\u0627\u0628\u0631\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0627\u062f\u0647 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u0648\u0632\u0646\u0647 \u06a9\u0644\u0627\u0633 F\u06f3\u06f3 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u0631\u0627\u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u0627\u06af\u0648\u06cc\u0627\u060c \u0628\u0627 \u06a9\u0633\u0628 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0637\u0644\u0627 \u062f\u0633\u062a \u06cc\u0627\u0641\u062a.