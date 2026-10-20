به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر محمد بارانی در جدال تمام ایرانی مقابل هادی نوری، به برتری ۱۴۳ بر ۱۴۰ رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی کامپوند مردان صعود کرد.

سمیه رحیمی در مرحله یک‌هشتم نهایی ریکرو انفرادی زنان به مصاف نامپت فولفول از تایلند رفت و با نمایشی برتر، حریف خود را شکست داد. رحیمی که روز گذشته با کسب ۶۱۳ امتیاز در جایگاه چهارم دور مقدماتی قرار گرفته بود، در این مسابقه هر ست را با برتری پشت سر گذاشت و با کسب ۶ امتیاز پیاپی، بدون واگذاری حتی یک امتیاز ست، به جمع ۸ کماندار برتر رقابت‌ها راه یافت.

محدثه باباحبیب، ملی‌پوش ریکرو ایران، در دیداری نزدیک و نفس‌گیر مقابل نماینده مغولستان، پس از تساوی ۵ بر ۵ در پنج ست، در تیر طلایی شکست خورد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی باز ماند.

غلامرضا رحیمی، ملی‌پوش تیراندازی با کمان ایران، با شکست ۷ بر یک مقابل نماینده چین در مرحله یک‌هشتم نهایی ریکرو مردان، از دور رقابت‌های انفرادی کنار رفت.