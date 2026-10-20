سعید صادقیان‌پور و مریم عبدالله‌پور با برتری مقتدرانه در پاراتکواندو بازی‌های ناگویا به مرحله نیمه‌‌نهایی این رقابت‌ها رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۶۳- کیلوگرم برگزار شد و نماینده ایران به نیمه‌نهایی رسید.





سعید صادقیان‌پور در کلاس K۴۴ مردان به مبارزه با ریوهی هارادا از ژاپن پرداخت که در دو راند مقتدرانه پیروز شد.

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در دومین روز از رقابت‌های پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و در مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۵۷- کیلوگرم، مریم عبدالله‌پور به مبارزه با حریف خود پرداخت و راهی نیمه‌نهایی شد.

عبدالله‌پور در کلاس K۴۴ زنان با کریمه ملیکوزی‌یوا از ازبکستان مبارزه کرد که در دو راند پیروز شد؛ ملی‌پوش ایران در راند اول با نتیجه ۴ بر صفر پیروز شد و راند دوم را هم ۶ بر ۳ به برتری رسید تا راهی نیمه‌نهایی شود.