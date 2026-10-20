معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌‌ جمهور تاجیکستان بر ضرورت گسترش همکاری‌های فرهنگی و تمدنی، ایجاد اتحادیه کشورها و مناطق فارسی‌زبان، تشکیل گروه عالی مشترک زبان و ادب فارسی، تشکیل مراکز گرامیداشت نوروز و احیای الفبای نیاکانی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در دیدار با امامعلی رحمان، با قدردانی از موضع‌های همدلانه دولت و ملت تاجیکستان در قبال ایران در جنگ رمضان، بر ضرورت بهره‌گیری از اشتراک‌های تاریخی، فرهنگی و زبانی برای ارتقای روابط دو کشور تأکید کرد.

معاون اول رئیس‌ جمهور با توجه به پیوند‌های عمیق تمدنی ایران و تاجیکستان گفت: تشکیل گروه عالی مشترک زبان، ادبیات، فرهنگ و تمدن پارسی و نیاکانی می‌تواند به حفظ و حراست از میراث مشترک دو کشور کمک کند.

رشد ۵۰ درصدی تجارت ایران و تاجیکستان با وجود جنگ تحمیلی

آقای عارف با توجه به توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفت: با وجود همه مانع‌ها، از جمله جنگ تحمیلی ضد ایران، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش ۵۰ درصدی حجم تجارت دو جانبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم.

معاون اول رئیس‌ جمهور اضافه کرد: با وجود این رشد، معتقدیم که ظرفیت همکاری‌های ایران و تاجیکستان بسیار فراتر از سطح حال حاضر است و باید از فرصت‌های موجود برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری استفاده کنیم.

عارف، همچنین بر ضرورت توسعه همکاری‌های علمی، فناوری، فرهنگی و گردشگری دو کشور تأکید کرد.

استقبال عارف از راهگذر انرژی پارس جنوبی ـ افغانستان ـ تاجیکستان

معاون اول رئیس‌ جمهور با اعلام آمادگی ایران برای همکاری با تاجیکستان در فعالیت‌های اکتشافی نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و صادرات محصول‌های نفتی و گازی گفت: طرح پیشنهادی آقای رحمان درباره ایجاد راهگذر انرژی پارس جنوبی ـ افغانستان ـ تاجیکستان، بسیار مثبت و سازنده بوده که به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

عارف اضافه کرد: ایران به گسترش همکاری‌های سه‌جانبه با تاجیکستان و افغانستان علاقه‌مند است و ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه این همکاری‌ها وجود دارد.

همچنین در این دیدار بر صادرات محصول‌های نفتی ایران به تاجیکستان و کمک ایران به وصل شدن این کشور به آب‌های آزاد خلیج فارس تأکید شد.

استفاده از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای برای توسعه تجارت و امنیت منطقه

آقای عارف با توجه به ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای، اظهار داشت: این سازمان، ظرفیت مهمی برای پیوند امنیت و ثبات منطقه‌ای با توسعه اقتصادی و افزایش وصل شدن کشور‌های عضو دارد و باید از این ظرفیت برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های تجارت، حمل و نقل کالا، انرژی و وصل شدن زیرساختی استفاده کرد.

معاون اول رئیس‌ جمهور ادامه داد: ایران و تاجیکستان می‌توانند در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، همکاری نزدیک‌تری در زمینه راهگذرهای حمل و نقل کالا، امنیت مرزها، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و همچنین تحول‌های افغانستان داشته باشند.

عارف، همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر دو کشور در روبرو شدن با مسائل مشترک منطقه‌ای تأکید کرد.

راه‌اندازی مرکز فناوری مشترک ایران و تاجیکستان

معاون اول رئیس‌ جمهور با توجه به ظرفیت‌های علمی و فناورانه دو کشور گفت: اجرای تفاهم‌نامه راه‌اندازی مرکز فناوری ایران و تاجیکستان می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های مشترک و توسعه همکاری‌های علمی و فناوری را فراهم کند.

دو طرف در این دیدار، بر عملیاتی شدن این مرکز و استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای توسعه روابط دو جانبه تأکید کردند.

تأکید بر پاسداشت میراث مشترک و هماهنگی در مجمع‌های بین‌المللی

آقای عارف با توجه به همکاری‌های ایران و تاجیکستان در عرصه بین‌المللی گفت: دو کشور تاکنون همکاری خوبی در نهاد‌های بین‌المللی داشته‌اند و از موضع‌های یکدیگر حمایت کرده‌اند. لازم است که این هماهنگی در سطح‌ منطقه‌ای نیز تقویت شود.

عارف و رحمان در این دیدار، همچنین بر پاسداشت فرهنگ و تمدن ایرانی و میراث مشترک فارسی‌زبانان، گسترش همکاری‌های گردشگری و فرهنگی و تقویت ارتباط‌های علمی و اقتصادی تأکید کردند.