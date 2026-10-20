به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌بهمن نوری استاندار خراسان شمالی برای برنامه ریزی برگزاری هرچه بهتر رویداد ملی ایران جان با کیخا معاون امور استان های سازمان صدا و سیما دیدار و آمادگی استان را برای میزبانی از این برنامه رسانه ای اعلام کرد.

در این نشست درباره راهکارهای معرفی توانمندیها، جاذبه ها و دستاوردهای استان در سطح ملی و بهره گیری از همه ظرفیت رسانه ملی برای بازنمایی شایسته هویت و قابلیت‌های این خطه به تبادل نظر پرداختند.

دوازدهمین رویداد رسانه ای ایران جان که به خراسان شمالی اختصاص یافته از ۲۳ آبان در همه شبکه های رادیویی و تلویزیونی ملی، استانی و برون مرزی پخش خواهد شد.

رویداد ملی «ایران جان؛ خراسان شمالی» بستری برای تقویت پیوند میان رسانه و ظرفیت‌های استانی و فرصتی برای بازتاب گسترده‌تر توانمندی‌ها، جاذبه‌ها و دستاورد‌های خراسان شمالی در رسانه ملی است؛ فرصتی که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه رسانه‌ای استان می‌تواند به معرفی بهتر این خطه و شناساندن قابلیت‌های آن به مردم سراسر ایران کمک کند.