به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در پیام خود اضافه کرده است: از بین این ۱۲۲ شناور، با بیش از ۴۰ شناور برخورد صورت گرفته است. ۱۹ شناور در حال مذاکره برای پیشگیری از قرار گرفتن در فهرست یا حذف از آن هستند. ۲ شناور پذیرفته‌اند با ایفای تعهدها از فهرست حذف شوند. حدود ۳۰ شناور پس از دریافت اخطار، در صورت پاسخگو نبودن، به فهرست اضافه خواهند شد.

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در صورت پیگیری داوطلبانه تخلف از طرف شناورها، برای حذف از فهرست، مساعدت‌هایی لحاظ خواهد کرد.