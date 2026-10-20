به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌سرشماری پاییزه گونه های متنوع و مختلف پستانداران منطقه حفاظت‌شده گلیل و سرانی، با حضور محیط بانان و جمعی از دوستداران طبیعت و محیط زیست ، در ۱۵ مسیر و در محدوده‌ای به وسعت حدود ۱۹ هزار هکتار انجام می شود.

‌این سرشماری با هدف بررسی وضعیت جمعیت پستانداران وحشی و پایش حیات‌وحش منطقه انجام می‌شود و نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی و مدیریت بهتر زیستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.