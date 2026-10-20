پایان فراق ۴۱ ساله؛
شناسایی پیکر شهید رسول رستمی
با تلاش گروههای تفحص شهدا، پیکر شهید رسول رستمی پس از ۴۱ سال، تفحص و شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، با تلاش گروههای تفحص شهدا، پیکر مطهر شهید رسول رستمی پس از ۴۱ سال دوری، کشف و شناسایی شد.
شهید والامقام، رسول رستمی، فرمانده گروهان لشکر ۲۷ محمد رسول الله، صل الله علیه و آله و سلم، در تاریخ ۱۳۴۵/۰۱/۱۷ متولد شد؛ از تهران به جبهه اعزام شد و در تاریخ ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ در سن ۲۰ سالگی در عملیات ایذایی والفجر ۸ در منطقهامالرصاص به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهر او در منطقه بر جای ماند.
با حضور مسئولان در منزل شهید رستمی، خانواده این شهید پس از سالها از چشمانتظاری در آمدند.
به زودی، جزئیات آیینهای این شهید والامقام به اطلاع خواهد رسید.