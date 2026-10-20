با تلاش گروه‌های تفحص شهدا، پیکر شهید رسول رستمی پس از ۴۱ سال، تفحص و شناسایی شد.

با تلاش گروه‌های تفحص شهدا، پیکر مطهر شهید رسول رستمی پس از ۴۱ سال دوری، کشف و شناسایی شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما

شهید والامقام، رسول رستمی، فرمانده گروهان لشکر ۲۷ محمد رسول الله، صل الله علیه و آله و سلم، در تاریخ ۱۳۴۵/۰۱/۱۷ متولد شد؛ از تهران به جبهه اعزام شد و در تاریخ ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ در سن ۲۰ سالگی در عملیات ایذایی والفجر ۸ در منطقه‌ام‌الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهر او در منطقه بر جای ماند.

با حضور مسئولان در منزل شهید رستمی، خانواده این شهید پس از سال‌ها از چشم‌انتظاری در آمدند.