مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: با موافقت دولت و ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی به گمرک، سقف معافیت کالای همراه مسافر برای منطقه آزاد کیش از ۸۰ دلار به سه هزار دلار افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری کبیری در شانزدهمین جلسه شورای معاونان سازمان منطقه آزاد کیش، افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر را فرصتی برای تقویت گردشگری و افزایش جذابیت سفر به کیش دانست و افزود: افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر تا پایان سال ۱۴۰۵ می‌تواند مشوق مؤثری برای سفر هموطنان به کیش باشد و با ایجاد مزیت رقابتی در مقایسه با سفر‌های خارجی، به رونق فعالیت‌های تجاری و گردشگری جزیره کمک کند.

او با اشاره به اجرای رویه ملوانی در کیش گفت: در چهارمین هفته اجرای رویه ملوانی در کیش هستیم؛ و در نشست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با حضور مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اجرای سریع این مصوبه در کیش تقدیر شد و با تایید ستاد مبارزه با قاچاق ظرفیت واردات کالای ملوانی برای افرادی که بدون هیچ تخلفی فعالیت کرده باشند از ۲ بار در سال به سه بار افزایش می‌یابد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی افزود: بهره‌گیری کسب‌وکار‌ها از ظرفیت رویه ملوانی می‌تواند بخشی از زیان‌های ناشی از کاهش ورود گردشگران به کیش را جبران کند.

کبیری خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اجرای این رویه را پیگیری و برای رفع موانع احتمالی آن اقدام خواهد کرد.

او از ابلاغ مصوبه واردات تلفن همراه به مناطق آزاد از جمله کیش خبر داد و افزود: مصوبه آن پس از ۱۸ ماه ابلاغ شد و با توجه به سقف و سهمیه تعیین‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان آبان اجرایی شود.