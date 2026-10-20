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با آغاز عملیات کاشت فصل جدید گندم در اراضی کشاورزی منطقه سنخواست خراسان شمالی، امیدها برای دستیابی به محصولی با کیفیت و فراوان در سال پیش روی زراعی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، کشاورزان و گندم کاران سنخواست از توابع شهرستان جاجرم با مدیریت دقیق زمانبندی و با بهرهگیری از ماشینآلات مدرن، موفق شدند تمامی اراضی زیر کشت را آمادهسازی و بذرپاشی کنند. با توجه به شرایط جوی مساعد در روزهای اخیر، عملیات کاشت با دقت بالایی انجام شده است.
کارشناسان اعلام میکنند که با توجه به رعایت الگوی کشت و مدیریت مناسب منابع آب، انتظار میرود سطح زیر کشت نسبت به سال گذشته تغییری نداشته باشد.
پایان این مرحله، گامی مهم در جهت تأمین امنیت غذایی منطقه و رونق اقتصادی کشاورزان سنخواست و استان خراسان شمالی محسوب میشود.