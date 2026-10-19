امام جمعه کیش، گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان، ولایت‌مداری و آمادگی نیرو‌های مسلح، مسیر مقاومت را ادامه می‌دهد و برای مقابله با هرگونه تجاوز دشمن آمادگی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در اجتماع شبانه مردم کیش، با اشاره به روایات در خصوص زمینه‌سازی ظهور امام زمان (عج) گفت: حضور مردم در صحنه و ایستادگی در برابر دشمنان دین و اسلام، با نیت الهی، به این حرکت ارزش می‌بخشد.

او با بیان اینکه مردم ایران با وجود مشکلات معیشتی در صحنه حضور دارند، افزود: ایمان، مقاومت، همت و ولایت‌مداری مردم، پشتوانه اصلی ایستادگی کشور در برابر دشمنان است.

امام جمعه کیش با اشاره به روایاتی درباره نقش مردم ایران در زمینه‌سازی ظهور امام زمان (عج) افزود: این روایات، از نگاه ما، بر اهمیت مسیر مقاومت و مسئولیت مردم در این مقطع تأکید دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع گفت: تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیرو‌های مسلح از اولویت‌های دفاعی کشور است و جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه اقدام نظامی آمادگی دارد.

او با اشاره به اظهارات اخیر مقام‌های رژیم صهیونیستی افزود: هرگونه اقدام جدید علیه ایران با واکنش نیرو‌های مسلح و مقاومت مردم روبه‌رو خواهد شد و پاسخ احتمالی ایران شدیدتر از گذشته خواهد بود.

امام جمعه کیش با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، حضور مردم را عامل مهمی در تقویت اقتدار کشور دانست و گفت: ملت ایران خواهان جنگ نیست، اما با وقوع درگیری جدید، برای دفاع از کشور آمادگی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به تحولات منطقه و تنگه هرمز، بر نقش مردم، رهبری و نیرو‌های مسلح در پیشبرد سیاست‌های کشور تأکید کرد.

او حضور مستمر مردم در اجتماع شبانه را نشانه حمایت آنان از کشور و مقاومت دانست و ابراز امیدواری کرد: مردم ایران با حفظ وحدت و آمادگی، شاهد تحقق اهداف خود باشند.