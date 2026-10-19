تیم‌های ملی تنیس روی میز مردان و بانوان ایران با کسب دو پیروزی و صدرنشینی در گروه‌های خود، به مرحله بعد رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های تیمی قهرمانی آسیا، تیم ملی مردان ایران در گروه سوم ابتدا با نتیجه ۳ بر ۱ عراق را شکست داد و سپس با پیروزی ۳ بر صفر مقابل بنگلادش، با ۴ امتیاز در جایگاه نخست گروه قرار گرفت. عراق و بنگلادش نیز به‌ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش بانوان نیز ملی‌پوشان کشورمان در گروه سوم، مقابل قزاقستان به پیروزی ۳ بر ۲ دست یافتند. بانوان ایران در این دیدار پس از واگذاری دو بازی نخست، با پیروزی در سه بازی متوالی، نتیجه را به سود خود تغییر دادند.

تیم ملی بانوان در دومین دیدار نیز مالدیو را با نتیجه ۳ بر صفر از پیش رو برداشت تا با دو پیروزی و ۴ امتیاز، به‌عنوان صدرنشین راهی مرحله بعد شود. در این گروه، قزاقستان در رتبه دوم و مالدیو در جایگاه سوم قرار گرفتند.

رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ۲۷ مهر تا ۲ آبان به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود.