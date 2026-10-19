دادستان مرکز خراسان رضوی، از بازداشت رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت یکی از شهرستان‌های استان به اتهام دریافت رشوه در قالب طلا خبر داد و گفت: برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان‌رضوی، حسن همتی فر از بازداشت رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت یکی از شهرستان‌ها در استان خراسان رضوی به اتهام دریافت رشوه خبر داد و افزود: این فرد با صدور قرار بازداشت موقت، برای ادامه رسیدگی قضایی به اتهامات انتسابی در بازداشت به سر می‌برد.

وی ادامه داد: در پی دستگیری متهم پرونده به اتهام دریافت رشوه در قالب طلا، پرونده در مسیر رسیدگی قضایی قرار گرفت و پس از ارجاع به مرجع قضایی ذی‌صلاح، اقدامات قانونی لازم انجام و پس از تفهیم اتهام و بررسی موضوع در مرجع قضایی، با توجه به تصمیم اتخاذشده در فرایند رسیدگی، قرار بازداشت موقت برای متهم صادر و وی برای ادامه رسیدگی به پرونده معرفی شد.

دادستان مشهد خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده در راستای مقابله با فساد و صیانت از سلامت نظام اداری دنبال می‌شود و اقدامات قضایی در چارچوب مقررات قانونی ادامه می یابد.