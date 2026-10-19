اوقات شرعی ۲۸ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سه شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۲ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۲۲ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲

غروب آفتاب: ۱۷ و ۳۸ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۵۶ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۱ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین

حدیث روز:

قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: اَدِّبوا اَوْلادَکُم عَلى حُبّى و حُبِّ اَهلِ بَیتى وَ القرآنِ.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: فرزنـدان خـود را بـا محـبت مـن و محبت اهل بیت من و محبت قرآن تربیت کنید.

نکته: ایجاد پیوند میان نوجوانان و اهل بیت، مانع به فساد کشیده شدن آنان است. (منبع: چهل حدیث «گهرهاى نبوى» صلوات الله علیه و آله حدیث شماره: ۱۰۱)

احکام شرعی:

فامیل ناراحت می‌شود؛ دست بدهیم؟!

سوال) اگر دست ندادن با زن نامحرم باعث ناراحتی او، قطع رابطه فامیلی یا اعتراض والدین شود، آیا دست دادن جایز است؟

جواب) دست دادن با نامحرم (چه فامیل و چه غریبه، چه پیر و چه جوان) حرام است و گناه محسوب می‌شود.

در صورت ناراحتی فامیل یا رودربایستی، ناراحتی خداوند و ترس از غضب الهی باید مهم‌تر از ناراحتی مردم باشد.

خجالت یا رودربایستی مجوز انجام حرام نیست.

باید به صورت محترمانه توضیح دهید که این کار از نظر شرعی برای شما جایز نیست و ممانعت کنید.

(منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای)