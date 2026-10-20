مردم ولایت‌مدار خراسان شمالی در دویست و سی و سومین شب حضور خود در میادین و خیابان های شهرهای این استان ، ضمن تأکید بر مقابله با دشمنان، خواستار خونخواهی رهبر شهید شدند.

دویست و سی و سومین تجمعات مردمی خراسان شمالی با شعار خونخواهی رهبر شهید

دویست و سی و سومین تجمعات مردمی خراسان شمالی با شعار خونخواهی رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، ‌مردم شهرهای مختلف خراسان شمالی دیشب بار دیگر در میادین و خیابان ها گرد هم آمدند تا در تجمع شبانه خود، صدای وحدت و ایستادگی را به گوش جهانیان برسانند.

حاضران در این تجمع با شعار‌هایی در حمایت از اقتدار ملی، بر این نکته تأکید کردند که پاسخ به تهدیدات دشمن تنها از طریق زبان قدرت است.

تجمع کنندگان در این شب، ضمن تجدید پیمان با ولایت، خواستار پاسخ سخت به دشمنان و خونخواهی رهبر شهید شدند .

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