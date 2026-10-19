تیم سوادکوه با پیروزی در دیدار فینال مقابل منتخب بابل، قهرمان لیگ والیبال بسیج استان مازندران شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم والیبال سوادکوه با پیروزی مقابل منتخب بابل در دیدار فینال، عنوان قهرمانی لیگ والیبال بسیج استان مازندران را کسب کرد.

هادی فقیه، رئیس هیئت والیبال بسیج مازندران، گفت: این رقابت‌ها به مناسبت هفته دفاع مقدس، گرامیداشت شهید قائد امت و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم، با شعار باید برخاست برگزار شد.

وی افزود: در این دوره ۱۶ تیم از شهرستان‌های مختلف استان حضور داشتند و مسابقات به‌صورت گروهی و رفت‌وبرگشت، با قضاوت داوران تراز استانی برگزار شد.

فقیه، استعدادیابی نوجوانان و جوانان و ایجاد فضای همدلی و نشاط میان ورزشکاران و دست‌اندرکاران والیبال بسیج را از اهداف اصلی این رقابت‌ها برشمرد و گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری هیئت والیبال استان، زمینه شناسایی استعدادهای جوان و پیشرفت آنان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.

صالحی‌نیا، رئیس هیئت والیبال مازندران نیز با تأکید بر ضرورت تعامل با هیئت والیبال بسیج و دیگر دستگاه‌های مؤثر در توسعه این رشته، خواستار تقویت همراهی و انسجام میان فعالان والیبال استان شد.

جواد کردان، معاون تربیت بدنی سپاه کربلا، هم ورزش را فراتر از رقابت و کسب مدال دانست و گفت: ورزش علاوه بر ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی، ظرفیت مهمی برای ترویج اخلاق اسلامی، انسانیت، فتوت و جوانمردی دارد.



در پایان این رقابت‌ها، جام و تندیس قهرمانی به تیم برتر اهدا شد و از خانواده شهید طاهری و خانواده شهید ناظری نیز تجلیل به عمل آمد.