معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، از پیگیری واردات خودرو با هدف حفظ حق واردات ساکنان کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود نیک‌افروز، با اشاره به ضرورت ساماندهی واردات خودرو گفت: پیشنهاد شده نمایشگاه‌ها و واردکنندگان خودرو برای دریافت کارتکس معرفی شوند، اما این روند نباید به محروم‌شدن ساکنان کیش از حق واردات خودرو منجر شود.

او افزود: در مذاکره‌های انجام‌شده با معاونت فنی و مهندسی راهور، بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی و نظارت بر روند واردات، در کنار حفظ حقوق ساکنان کیش، تأکید شده و این موضوع با موافقت طرف مقابل همراه بود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، تصریح کرد: قرار است این موضوع در قالب تفاهم‌نامه‌ای پیگیری شود تا با ساماندهی واردات خودرو، حقوق ساکنان کیش نیز محفوظ بماند.