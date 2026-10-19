حادثه سقوط در چاهک آسانسور یک ساختمان نیمه‌کاره در هشتگرد، یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، رئیس اورژانس استان گفت: در پی وقوع حادثه سقوط دو نفر به داخل چاهک آسانسور یک ساختمان در حال ساخت در هشتگرد، نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵ برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.

دکتر مهدوی افزود: در این حادثه که روز ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ رخ داد، یکی از حادثه‌دیدگان به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد و نفر دوم مصدوم شد.

رئیس اورژانس استان البرز با اشاره به اعزام دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه بیان کرد: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدوم را برای دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان انتقال دادند.

مهدوی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، نسبت به خطرات ناشی از نبود حفاظ‌های استاندارد در بخش‌های پرخطر ساختمان‌های نیمه‌ساز هشدار داد و خاطرنشان کرد: ایمن‌سازی چاهک‌های آسانسور و استفاده از تجهیزات حفاظتی مناسب، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه است.