بخشی از تهدید‌های سران تروریست آمریکا و صهیون ضد ایران با انتخابات پیش رویشان مرتبط است و احتمال باخت، آنها را به سردرگمی انداخته است، در آمریکا نظرسنجی رسانه‌ها نشان می‌دهد نارضایتی از ترامپ به بالاترین میزان خود رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ دوشنبه ۲۷ مهر به این شرح است:

پرچمی که دویست و سی و سه شبه شما در خیابان‌ها و میدون‌ها برافراشته نگهش داشتید امروز فرزندان ایران در دو نقطه از جهان در شرق دور و غرب دور بالاتر از همه پرچم‌ها حتی پرچم آمریکا بر افراشتند و باهاش دور افتخار زدند جایی که کودکان شهید میناب هم بودند با عکس‌هایی در دستان تماشاگران اوج کار ورزشکاران قهرمان ما همانجایی بود که قهرمانی و مدال شان را به شما مردم ایران و دانش آموزان شهید میناب تقدیم کردند همانند کشتی گیرای فرنگی‌کارمان که شادی دل ملت و رهبر را دوچندان کرد و پیام تبریک حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را در پی داشت که هم از نسل جوان و غیور کشور تجلیل کردند هم از مدیران و مربی‌های کشتی در ناگویای کره‌جنوبی در شرق دور هم پرچم سه رنگ مان بالا رفت، اما بیشترش را دخترای ایران بالا بردند با طلا و نقره‌هایی که در بازی‌های پارا آسیایی بدست آوردند.

هم زمان که پرچم ایران در میادین ورزشی با احترام و افتخار بالا می‌رفت پرچم آمریکا و رژیم صهیونیستی در گوشه و کنار جهان به آتش کشیده می‌شد کجا، مثلاً در بولونیای ایتالیا مردم حتی به مراکز منتسب به آمریکا و صهیونیست‌ها مثل مک دونالد یورش بردند خیابان‌های آلمان بلژیک یک آلبانی و پرتقال هم مثل ایتالیا بود آنها این اوضاع را عمدتاً نتیجه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به ایران می‌دانند که باعث شده قیمت انرژی و حمل و نقل اون هم در آستانه فصل سرد بالا بره.

البته در فرانسه مشکلات آموزشی هم هست رئیس جمهور فرانسه ضمن اینکه معترضان را آشوبگر‌هایی خونده که باید تاوان پس بدهند گفته این اعتراضات ناشی از گرونیه سوخته که نتیجه جنگ با ایران است در حالی‌که فرانسه در این جنگ مشارکت نداشته، اما فرانسه و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی خودشان می‌دانند چطوری در این جنگ تجاوزکارانه مشارکت داشتند این را در جواب وزیر امور خارجه می‌شود خوند که نوشته آقای مکرون زمان این وضع را برای کشور خودت فراهم کردی که به رئیس جمهور آمریکا اطمینان دادی از جنایت علیه ایرانیان استقبال می‌کنیم.

سید عباس عراقچی تهدید‌های ترامپ جانی و نتانیاهوی قاتل را هم مثل خودشان پاسخ داده که مراقب باشید ما هم کار‌های ناتمامی با شما داریم پشت این حرف دیپلماتیک سخنگوی سپاه در اومده و با یادآوری تاریخی جواب رجز خونی دشمن صهیونی را داد سردار محبی گفته اگر به زیرساخت‌های انرژی ایران تعرض کنید جوونای دانشمند ما بلافاصله ترمیمش می‌کنند، اما سرزمین‌های اشغالی برای همیشه به زمین سوخته تبدیل می‌شود و غاصبان اون آواره صحرای سینا.

بخشی از تهدید‌های سران تروریست آمریکا و صهیون ضد ایران با انتخابات پیش رویشان مرتبطه که احتمال باخت آنها را به سردرگمی انداخته مثلاً در آمریکا نظرسنجی رسانه‌هایی مثل واشنگتن پست،‌ ای‌بی‌سی و‌ ای سوز می‌گوید نارضایتی از ترامپ به بالاترین میزان خودش رسیده هفتاد و یک درصد از این نظرسنجی شده‌ها از قیمت سوخت شکایت کرده‌اند.

یک تحلیلگر مسائل نظامی رژیم صهیونیستی به نام امیر اورن گفته نتانیاهو از نظر شهرک نشینان توی سراشیبی سقوط قرار دارد و ترامپ هم بازنده‌ای است یک از یک بازنده دیگر یعنی نتانیاهو حمایت می‌کند اون‌ها بازنده‌اند به دلیل اینکه در کنار ملت متحد و قوای مسلح قدرتمند تنگه هرمز اهرم برنده ایران است و قیمت انرژی به مسئله سیاسی در داخل آمریکا تبدیل شده همان موضوعی که سی ان بی سی روز‌های گذشته به آن تاکید کرده و با اشاره به افزایش قیمت نفت برنت تنگه هرمز را عامل موثر این افزایش قیمت دانسته موضوعی که رویترز هم به آن صحه گذاشته و امنیت تنگه هرمز هم دیگر صرفاً موضوعی منطقه‌ای نیست و می‌تواند بر محاسبات کاخ سفید هم اثر بگذارد طبعاً در این ابزار‌های تغییر محاسبات دشمن ابزار دیپلماسی مان هم کار خودش را می‌کند تا علاوه بر کمک به خنثی کردن محاصره و تحریم دستاورد‌های نظامی را به دستاورد‌های سیاسی تبدیل کند و البته از این زاویه است که می‌شود سفر وزیر امور خارجه روسیه را به تهران نگاه کرد.