معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر ضرورت اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برای تأمین امنیت کشور، گفت: آمریکا عامل ایجاد وضع حال حاضر در این تنگه است و باید هزینه آن را بپردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در دیدار با میخاییل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه، با توجه به حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و مسائل منطقه، اظهار داشت: این حمله، بخشی از نقشه کلان آمریکایی ـ صهیونیستی برای تضعیف کشور‌های مستقل از جمله ایران و روسیه و تحمیل یکجانبه‌گرایی است.

آمریکا باید هزینه وضع ایجادشده در تنگه هرمز را بپردازد

معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر ضرورت اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، گفت: ما برای حفظ امنیت خود، راهی جز اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز نداریم.

آقای عارف اضافه کرد: این تنگه متعلق به ایران است و پیش از حمله آمریکا، تردد کشتی‌ها از آن انجام می‌شد، اما اکنون آمریکا عامل ایجاد وضع حال حاضر است و باید هزینه آن را بپردازد.

معاون اول رئیس‌ جمهور اظهار داشت: البته معتقدیم که با حاکمیت ایران، امکان تردد امن و صلح‌آمیز کشتی‌های کشور‌های دوست از تنگه هرمز فراهم باشد.

هشدار درباره تبدیل دریای کاسپین به کانون جدید ناامنی

عارف در بخش دیگری از این دیدار با توجه به تلاش اوکراین برای گسترش جنگ به دریای کاسپین، گفت: هدف از این اقدام، اختلاف‌افکنی و قطع روابط ایران و روسیه بود.

معاون اول رئیس‌ جمهور تأکید کرد: باید مراقبت کنیم که این دریا به کانون جدید ناامنی تبدیل نشود.

توسعه بندرهای کاسپین و مسیر‌ راه‌ها در اولویت ایران

عارف با توجه به اهمیت توسعه بندرهای ایران و روسیه در دریای کاسپین برای انتقال ۱۷ میلیون تن کالا اظهار داشت: تکمیل راه‌های ریلی، جاده‌ای و دریایی در منطقه از نیاز‌های کشور‌های دوست است و جمهوری اسلامی ایران، این موضوع را در اولویت قرار داده است.

معاون اول رئیس‌ جمهور، همچنین با تأکید بر اهمیت گسترش همکاری‌های فرهنگی میان تهران و مسکو گفت: ایران و روسیه، دو همسایه بزرگ در منطقه هستند که اشتراک‌ فراوان دارند و برگزاری رویداد‌های فرهنگی و توسعه گردشگری می‌تواند به گسترش روابط دو کشور در دیگر عرصه‌ها بسیار کمک کند.

عارف در همین زمینه از برگزاری هفته فرهنگی ایران در روسیه قدردانی کرد.

نخست‌وزیر روسیه، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را به‌ شدت محکوم کرد

میخائیل میشوستین نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه روابط تهران و مسکو بر پایه حسن همجواری و همکاری بنا شده است، حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را به‌ شدت محکوم کرد.

تأکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های مشترک

نخست‌وزیر روسیه با تأکید بر اراده دو کشور برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی، اظهار داشت: با وجود تحریم‌های ظالمانه، روابط ایران و روسیه گسترش یافته و طرح‌های بزرگی در عرصه‌های انرژی، کشاورزی، صنعت و توسعه راهگذرها در حال پیگیری است.

میشوستین، همچنین بر اهمیت توسعه روابط فرهنگی دو کشور تأکید کرد و گفت: هفته فرهنگی ایران در روسیه، برگزار و فعالیت مرکز فرهنگی روسیه در ایران نیز از سر گرفته شده است.