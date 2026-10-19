

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، «شبکة الکرة» عراق گزارش داد که مدیران باشگاه دهوک عراق با صدور رضایتنامه یحیی گل‌محمدی موافقت کردند و همکاری این مربی با این باشگاه به صورت رسمی پایان یافت.

در روز‌های گذشته محمد رحمان سالاری و علی طارقلی زاده از فدراسیون فوتبال برای مذاکره با مقامات دهوک در راستای صدور رضایتنامه گل‌محمدی به عراق سفر کردند تا سرمربی پیشین پرسپولیس و فولاد خوزستان، هدایت تیم امید ایران را بر عهده بگیرد.

فدراسیون فوتبال هنوز در خصوص زمان امضای قرارداد یحیی گل محمدی برای هدایت تیم امید خبری منتشر نکرده، اما به نظر می‌رسد مقدمات این کار انجام شده و بزودی گل محمدی به صورت رسمی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال امید کشورمان معرفی می‌شود.