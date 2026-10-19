مدیرکل ثبت احوال خوزستان گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، ۳۷ هزار و ۲۵۹ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده است که به طور متوسط روزانه ۲۰۰ نوزاد در خوزستان متولد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی امانی‌پور با اشاره به آمار رویدادهای چهارگانه استان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، ۱۹ هزار و ۳۴۹ نوزاد معادل ۵۲ درصد پسر و ۱۷ هزار و ۹۲۰ نوزاد معادل ۴۸ درصد دختر بوده‌اند و نسبت جنسی بدو تولد ۱۰۸.۵ است؛ به این معنا که به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۸.۵ پسر متولد شده است.

وی افزود: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، ۲۸ هزار و ۳۴ مورد معادل ۷۵.۷ درصد مربوط به مناطق شهری و ۹ هزار و ۲۲۵ مورد معادل ۲۴.۳ درصد مربوط به مناطق روستایی بوده است.

مدیرکل ثبت احوال خوزستان ادامه داد: در این مدت به طور متوسط در هر شبانه‌روز ۲۰۰ نوزاد، در هر ساعت حدود ۸ نوزاد و تقریباً هر ۸ دقیقه یک نوزاد در استان متولد شده است.

امانی‌پور گفت: در شش‌ماهه نخست امسال ۶۷۶ مورد دوقلوزایی و ۲۸ مورد سه‌قلوزایی در استان ثبت شده و ۳.۸ درصد ولادت‌ها مربوط به چندقلوزایی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به آمار وفات در استان افزود: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۱ هزار و ۴۹۶ واقعه فوت جاری به ثبت رسیده است. از مجموع فوت‌های جاری ثبت‌شده، ۶ هزار و ۶۸۸ نفر معادل ۵۷.۳ درصد مرد و ۴ هزار و ۸۰۸ نفر معادل ۴۲.۷ درصد زن بوده‌اند. نسبت جنسی فوت نیز ۱۳۹.۹ بوده است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۳۹.۹ مرد فوت شده است.

مدیرکل ثبت احوال خوزستان افزود: از مجموع فوت‌های ثبت‌شده، ۹ هزار و ۸۷۰ مورد معادل ۸۶ درصد مربوط به مناطق شهری و یک هزار و ۶۲۶ مورد معادل ۱۴ درصد مربوط به مناطق روستایی بوده است. همچنین در این مدت به طور متوسط روزانه ۷۴ مورد فوت به ثبت رسیده است.

امانی‌پور درباره آمار ازدواج نیز گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۵ هزار و ۶۳۵ واقعه ازدواج در استان ثبت شده و میانگین سن ازدواج‌های ثبت‌شده برای بار اول، برای مردان ۲۸ سال و برای زنان ۲۳.۵ سال بوده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۵ هزار و ۷۰ واقعه طلاق به ثبت رسیده و میانگین سن طلاق‌های ثبت‌شده برای بار اول، برای مردان ۳۷ سال و برای زنان ۳۲ سال بوده است.