‌باغداران کردستانی این روز‌ها مشغول برداشت گردو از سطح باغات خود هستند؛ محصولی که کردستان رتبه دوم تولید آن را در کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کارشناس مسئول امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان این مطلب گفت: کردستان در زمینه تولید این محصول رتبه دوم کشور را بعد از همدان دارد.

جعفری اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۳ هکتار از باغ‌های استان به این محصول اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: بیشترین سطح باغات گردو کردستان به ترتیب مربوط به شهرستان‌های سروآباد، سنندج، مریوان و بانه است.

جعفری با بیان اینکه امسال ۳۲ هزار تن گردو از باغات استان برداشت میشود افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.