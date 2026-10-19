بررسی راهکارهای اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق
مشاوریت امنیت ملی عراق از برگزاری نشست گسترده کمیته توافقنامه امنیتی مشترک میان عراق و ایران با هدف بررسی چالشهای موجود و پیگیری اجرای مفاد این توافقنامه خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ از بغداد مشاوریت امنیت ملی عراق از برگزاری نشست گسترده کمیته توافقنامه امنیتی مشترک میان عراق و ایران با هدف بررسی چالشهای موجود و پیگیری اجرای مفاد این توافقنامه خبر داد.
به گزارش دفتر رسانهای مشاور امنیت ملی عراق، این نشست روز دوشنبه به ریاست قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، و با حضور هیئتی بلندپایه از جمهوری اسلامی ایران، اعضای کمیته عالی دولت عراق و هیئتی از اقلیم کردستان برگزار شد.
در این نشست، طرفهای شرکتکننده ضمن بررسی مفاد توافقنامه امنیتی مشترک، درباره پروندههای حلنشده و مشکلات شناساییشده در نشستهای پیشین گفتوگو کرده و راهکارهای مناسب برای رفع موانع اجرای توافقنامه را مورد بحث قرار دادند.
همچنین بر ضرورت تقویت همکاریها و هماهنگیهای امنیتی میان عراق و ایران و پیگیری اجرای تعهدات توافقشده تأکید شد.
شرکتکنندگان در این نشست، راههای مقابله با چالشهای موجود و نزدیکسازی دیدگاههای نهادهای ذیربط را نیز بررسی کردند تا هماهنگی میان دولت فدرال عراق، دولت اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران تقویت شده و زمینه اجرای کامل مفاد توافقنامه امنیتی مشترک فراهم شود.
گفتنی است، نشستهای دورهای کمیته امنیتی مشترک عراق و ایران در چارچوب توافقنامه امنیتی دو کشور و با هدف تأمین امنیت مرزهای مشترک، دور کردن گروههای مسلح تروریستی و تجزیهطلب از مرزهای ایران، بهویژه در اقلیم کردستان عراق، و جلوگیری از استفاده این گروهها از خاک عراق علیه ایران برگزار میشود. این نشستها همچنین با هدف پیگیری اجرای تعهدات امنیتی و تقویت هماهنگی میان بغداد، اربیل و تهران صورت میگیرد.