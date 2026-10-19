روزنامه انگلیسی گاردین نوشت:" تعداد هشدارهای سود از سوی شرکت‌های بورسی این کشور به بالاترین سطح در دو سال اخیر رسیده است زیرا جنگ در خاورمیانه باعث افزایش هزینه‌ کسب‌ و کارها شده است ."

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از لندن، به نوشته گاردین شرکت مشاوره "ئی وای پارتنون" ( EY-Parthenon ) اعلام کرد برای شرکت های عرضه شده در بورس لندن 65 اخطار در سه ماه منتهی به پایان سپتامبر صادر کرده است، در حالی که جنگ در خاورمیانه اقتصاد جهانی را به لرزه درآورده است، رهبران کسب و کار، وزیر خزانه داری را برای بسته حمایتی اضطراری زیر فشار قرار می‌دهند تا پیامدهای ناشی از افزایش هزینه‌های سوخت و قبوض انرژی را کاهش دهند.

جان هیلی وزیر خزانه داری انگلیس در واکنش گفته منابع دولت برای مداخله محدود است زیرا درگیری در خاورمیانه هزینه استقراض را به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر می‌رساند و فشار بر مالیه عمومی را افزایش داده است، کاهش خرید و سود شرکت ها موجب ورشکستگی بسیاری از شرکت ها در انگلیس شده است.

تازه ترین داده های مرکز ملی آمار انگلیس نشان می دهد، پارسال بیش از 123 هزار شرکت در این کشور اعلام ورشکستگی کردند و هزاران نفر از کاکنان آن به جمع بیکاران در این کشور پیوستند.