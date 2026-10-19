به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نشست بررسی مشکلات فعالان حمل‌ونقل کالا و مسافر با حضور مرادی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس برگزار شد.

هزینه‌های سوخت، قطعات و تعمیر خودرو‌ها از مهم‌ترین موضوعات این نشست بود.

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سمینار آموزشی مدیریت مصرف و ایمنی برق ویژه مدیران مدارس ابتدایی سنندج برگزار شد.

در پایان طرح ملی سبا با هدف مدیریت مصرف انرژی در مدارس به امضا رسید.

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مشکلات واحد‌های تولیدی و مطالبات کارگران شهرستان دهگلان با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و نظارتی بررسی شد.

مسائل بهداشتی، زیست‌محیطی و رفع موانع تولید نیز در این بازدید مورد توجه قرار گرفت.

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همزمان با سراسر کشور، المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در مدارس دخترانه و پسرانه استان، در ۱۸ رشته ورزشی برگزار شد.