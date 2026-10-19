رئیس شورای دولتی چین در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور با «تجاوز آشکار» خواندن اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در میانه مذاکرات و بدون مجوز شورای امنیت، بر مواضع شفاف و قاطع پکن در محکومیت حملات واشنگتن و تل‌آویو به ایران و مخالفت با تحریم‌های یک‌جانبه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با «لی‌چیانگ» رئیس شورای دولتی چین، مقام عالی‌رتبه چینی مواضع صریح، قاطع و همه‌جانبه پکن در قبال جمهوری اسلامی ایران و تحولات اخیر را اعلام کرد.

لی‌چیانگ در این دیدار با صراحت به تشریح دیدگاه‌های دولت چین درباره اقدامات خصمانه علیه کشورمان پرداخت و اظهار داشت: آنچه توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران اتفاق افتاده، تجاوزی آشکار است که در میانه مذاکرات و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد رخ داده است.

رئیس شورای دولتی چین با تأکید بر پایداری پکن در اصول دیپلماتیک خود تصریح کرد: مواضع ما در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی و دفاع از حقوق مشروع ایران، کاملا شفاف و قاطع است. ما خواهان احیای توافق‌نامه اسلام‌آباد هستیم و با تحریم‌های یک جانبه آمریکا صراحتاً مخالفت می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به عزم مشترک تهران و پکن برای ارتقای سطح مناسبات دوجانبه افزود: اراده ما گسترش همه‌جانبه روابط دو کشور است. دو تمدن بزرگ ایران و چین از هزاران سال سابقه و اشتراکات عمیق برخوردارند و به قول شما ایرانی‌ها «دل به دل راه دارد»؛ بنابراین ما اراده جدی داریم که بنیاد دوستی دو کشور و دو ملت را بیش از پیش تقویت کنیم و در مجامع بین‌المللی نیز قاطعانه از حقوق مشروع ایران دفاع نماییم.