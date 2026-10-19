دیدار حساس تیم های ملوان بندر انزلی و تراکتور که دیروز به دلیل حواشی با تصمیم مالک و مدیرعامل باشگاه تراکتور لغو شد ، فراتر از نتیجه یک بازی واکنش هایی نیز به همراه داشت.

ماجرای رقابتی که سوت آغازش به صدا در نیامده ، پایان یافت

ماجرای رقابتی که سوت آغازش به صدا در نیامده ، پایان یافت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، به دنبال حوادث پیش آمده در جریان دیدار تیم فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتور و لغو این بازی ، رحمان قاسمی خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در گزارشی این موضوع رو بررسی کرده است.

بازی که پیش از آن که سوت آغازش به صدا درآید با حاشیه هایی به لغو انجامید.

دیدار حساس تیم های ملوان بندر انزلی و تراکتور که دیروز به دلیل حواشی با تصمیم مالک و مدیرعامل باشگاه تراکتور لغو شد ، فراتر از نتیجه یک بازی واکنش هایی نیز به همراه داشت.

دکتر حق شناس، استاندار گیلان در گفتگوی تلفنی با تحریریه خبرگزاری صدا وسیمای گیلان با اشاره به حواشی دیدار دو تیم ملوان بندر انزلی و تیم تراکتور ، از وزارت ورزش و جوانان خواست که با بررسی دقیق، تصمیم درستی در این خصوص اتخاذ شود تا حق باشگاه ملوان بندرانزلی ضایع نشود.