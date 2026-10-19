سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان یزد با تکیه بر اطلاعات پایگاه‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی و مراجعه میدانی به خانوارهای منتخب انجام می‌شود؛ روشی که با هدف افزایش دقت آمارها، کاهش مراجعات حضوری و تکمیل اطلاعات جمعیتی و مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ولی زاده معاون فنی و آموزشی سرشماری نفوس و مسکن استان یزد، با اشاره به تغییر شیوه اجرای سرشماری گفت: در سرشماری امسال، بخش عمده اطلاعات مورد نیاز جمعیت و مسکن از طریق داده‌های ثبتی و اطلاعات اداری دستگاه‌های اجرایی گردآوری می‌شود و مراجعه حضوری صرفاً به خانوارهایی محدود خواهد بود که به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند.

وی با بیان اینکه سرشماری امسال با روش «ثبت‌مبنا» و به‌صورت ترکیبی از اطلاعات ثبتی و عملیات میدانی انجام می‌شود، افزود: یکی از اهداف مراجعه حضوری، ارزیابی میزان انطباق اطلاعات موجود در پایگاه‌های ثبتی با اطلاعات واقعی خانوارهاست. همچنین برخی شاخص‌های آماری که از طریق منابع ثبتی به‌طور کامل قابل استخراج نیستند، در جریان این مراجعات جمع‌آوری می‌شوند.

معاون فنی و آموزشی سرشماری نفوس و مسکن استان یزد از شهروندان خواست هنگام مراجعه مأموران آمارگیری، اطلاعات شناسنامه‌ای خود را در دسترس داشته باشند و با مأموران همکاری کنند.

ولی زاده با اشاره به گذراندن دوره‌های آموزشی از سوی کارشناسان آمارگیری اظهار کرد: مأموران با جلیقه مخصوص، تبلت و کارت شناسایی معتبر به خانوارهای منتخب مراجعه می‌کنند و اطلاعات مورد نیاز را ثبت خواهند کرد.

وی تأکید کرد: برخلاف تصور عمومی، قرار نیست مأموران آمارگیری به تمام خانه‌ها مراجعه کنند یا همه خانوارها برای ثبت اطلاعات به سامانه‌ای مراجعه کنند؛ زیرا اطلاعات بخش عمده خانوارهای استان از طریق منابع ثبتی جمع‌آوری می‌شود.

ولی زاده با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در اجرای دقیق سرشماری گفت: اطلاعات ارائه‌شده از سوی خانوارها مطابق قانون محرمانه است و برای تهیه آمارهای مورد نیاز کشور استفاده می‌شود.

وی افزود: در صورتی که خانواری هنگام مراجعه مأمور آمارگیری در منزل حضور نداشته باشد، برگه‌ای حاوی شماره تماس در محل گذاشته می‌شود تا اعضای خانوار بتوانند با ستاد سرشماری استان تماس بگیرند و اطلاعات مورد نیاز را ارائه کنند.

معاون فنی و آموزشی سرشماری نفوس و مسکن استان یزد همچنین درباره اهمیت ثبت محل واقعی سکونت خانوارها هشدار داد و گفت: اطلاعات ثبتی برای شناسایی محل زندگی افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین، خانوارها باید اطلاعات مربوط به محل سکونت واقعی خود را به‌درستی اعلام کنند.

وی افزود: اعلام محل سکونت غیرواقعی یا معرفی اقامتگاه دوم به‌جای محل زندگی اصلی می‌تواند موجب ثبت اطلاعات تکراری و بروز خطا در نتایج سرشماری شود.

ولی زاده در پایان از شهروندان خواست با اعتماد به مأموران دارای کارت شناسایی معتبر و همکاری در ارائه اطلاعات صحیح، در اجرای دقیق سرشماری عمومی نفوس و مسکن و تولید آمارهای قابل اتکا برای برنامه‌ریزی‌های آینده کشور مشارکت کنند.