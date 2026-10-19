طرح مهارت آموزی ورزشی، همزمان با سراسر کشور در قم با هدف افزایش سطح سلامت و مهارت آموزی دانش آموزان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در این طرح که اجرا می‌شود، حدود سیصدهزار دانش آموز مقطع اول متوسطه قم تحت آموزش چهار رشته ورزشی قرار می‌گیرند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، ضمن تبریک این هفته به فرهنگیان سراسر کشور اعلام کرد: در راستای اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر آموزش ۶ میلیون دانش‌آموز در حوزه‌های فرهنگی، هنری، شغلی و ورزشی تا پایان برنامه، طرح «مهارت‌آموزی ورزشی» از امروز (۲۷ مهرماه) به‌طور رسمی افتتاح شد.

محمد جعفری، افزود: این طرح در گام نخست، دانش‌آموزان دوره اول متوسطه را در چهار رشته ورزشی فوتسال، والیبال، بسکتبال و هندبال تحت پوشش قرار می‌دهد.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین از افتتاح رسمی شبکه ملی یادگیری منابع انسانی حوزه تربیت‌بدنی و سلامت (شمیم) خبر داد. این طرح که با انعقاد تفاهم‌نامه با استان‌ها وارد فاز اجرایی شده است، به مناسبت هفته تربیت‌بدنی به‌صورت همزمان در استان قم و سراسر کشور افتتاح شد.

بر اساس این طرح، نزدیک به ۱۰ هزار دوره آموزشی حضوری و غیرحضوری با سرفصل‌های متنوع و متناسب با نیازسنجی انجام‌شده، برای معلمان، مراقبان سلامت، والدین و سایر ارکان مرتبط با این حوزه طراحی شده است که در سراسر کشور اجرا خواهد شد.