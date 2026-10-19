به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ،با گذشت یک سال از آغاز دوباره واردات خودرو به مناطق آزاد کشور، حالا تغییر شیوه واردات از اشخاص به شرکت‌ها، به چالشی برای واردکنندگان و خریداران تبدیل شده است؛ تغییری که به گفته منتقدان، هزینه واردات را حدود ۱۰ درصد افزایش می‌دهد و بلاتکلیفی ۷ هزار خودرو در گمرک و محدوده فنس کشی‌شده منطقه آزاد انزلی را به دنبال داشته است.

شیوه‌ای که به اذعان منتقدان افزایش هزینه‌ها را به همراه دارد.

سیده فهیمه هاشمی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای گیلان این موضوع را بررسی کرده است.