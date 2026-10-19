به گزارش خبرگزاری صداوسیما،دکتر حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما در یادداشتی نوشت: انتخابات مجلس نمایندگان « کنست » در سرزمین‌های اشغالی روز پنجم ابان ماه است و البته انتخابات کنگره هم که برای ترامپ سرنوشت ساز است روز ۱۴ ابان ماه برگزار می‌شود.

انتخابات امریکا شامل تصمیم گیری برای ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان و ۳۵ نماینده یعنی یک سوم مجلس سنای یکصد نفره خواهد بود. انتخاب فرمانداران ۳۹ ایالت و قلمرو ایالات متحده و دادستان کل ایالت‌ها، شمار زیادی از انتخابات ایالتی و محلی را نیز در این مرحله انجام خواهد شد.

در این دور از انتخابات جمهوری خواهان ۱۱ کرسی باز و دمکرات‌ها فقط دو کرسی باز دارند. کرسی باز شامل حوزه‌هایی است که نمایندگانش بازنشسته شده، مرده یا به سبب گرفتن شغل دولتی از شغل نمایندگی کناره گیری کرده‌اند.

تازه‌ترین براورد‌ها، احتمال "آبی شدن " کنگره را دور از ذهن نمی‌داند. آبی شدن کنگره یعنی اینکه دمکرات‌ها می‌توانند اکثریت ولو شکننده را در مجلس نمایندگان و سنا به دست بگیرند.

اگر کنگره بصورت کامل از دست جمهوری خواهان خارج شود فشار بر کاخ سفید افزایش خواهد یافت و ترامپ بیش از پیش با چالش مواجه می‌شود.

در صورتی که کنگره آبی – قرمز شود یعنی مجلس نمایندگان را دمکرات‌ها تصاحب کنند و مجلس سنا در دست جمهوری خواهان باقی بماند باز هم ترامپ در مثلث مرگ شامل جنگ با ایران، افزایش هزینه زندگی مردم امریکا و کاهش محبوبیت که هم اکنون زیر ۳۳ درصد است گرفتار خواهد ماند.

سقوط محبوبیت ترامپ بی تردید موجب بی اعتمادی به جمهوری خواهان هم خواهد شد که فاصله گرفتن شماری از نامزد‌های هم حزبی از ترامپ، کار را برای او دشوارتر خواهد کرد. این نکته البته نباید فراموش شود که ترامپ جنایتکار یا دمکرات‌ها که دستان چدنی را زیر دستکش مخملین پنهان می‌کنند گرچه از نظر راهکنشی متفاوتند، اما از نظر راهبرد در ضدیت با جمهوری اسلامی فرق چندانی ندارند.

رفتار و گفتار ترامپ جنگ طلب که نقش او در پرونده جزیره بدنام اپستین هم شهره عام و خاص است، در این مرحله به داوری افکار عمومی گذاشته می‌شود که باید منتظر نتیجه شد.

ترامپ در شرایطی که وضعیت خوبی در انتخابات ندارد با اعتماد به نفس ناشی از خود شیفتگی، حمایت از نتانیاهو را بیان کرد. نتانیاهویی که بلوک رقیبش ایزنکوت شانه به شانه او رسیده است. کار در مرحله‌ای است که پیروزی بلوک نتانیاهو با، اما و اگر‌های فراونی مواجه شده است.

نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که رای دهندگان اعراب در سرزمین‌های ۱۹۴۸ با افزایشی شتابان به ۷۰ درصد می‌رسد که این موضوع به نفع نتنایاهو نیست.

ایزنکوت جنایتکاری است که اگر نقش او در اشغالگری و دستش در کشتار، قتل عام و ترور آلوده‌تر از نتانیاهو نباشد طبعا کمتر نیست و او هم یک تروریست بذات و جانی بالفطره است.

آرایش سیاسی در سرزمین‌های اشغالی حکایت از ان دارد که نتانیاهو در محافل سیاسی وضعیت خوبی در انتخابات ندارد حال چرا ترامپ بصورت رسمی روی اسبی که احتمال بازنده شدنش هم وجود دارد شرط بندی کرده است برای همیشه راز سر به مهر باقی نخواهد ماند.

دیر یا زود هر دو جنایتکار بهمراه دیگر سران رژیم‌های امریکایی و صهیونی باید پاسخگوی دادگاه افکار عمومی بین المللی باشند.

#دکتر_حسن_عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی رسانه ملی