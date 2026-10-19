در سال‌های اخیر، پژوهش‌های میدانی برای بومی سازی گیاه دارویی قره‌قات در اقلیم آب و هوایی آذربایجان شرقی آغاز شده تا الگویی برای جایگزینی کشت‌های پرمصرف آب ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این میان مزراع روستای عنصرود شهرستان اسکو، با توجه به شرایط مناسبی که برای کشت این گیاه دارد برای کاشت آزمایشی این گیاه دارویی انتخاب شده است.

قره‌قات منبع بسیار خوبی از آنتی اکسیدان‌ها مانند ویتامین C و منگنز است. آنتی اکسیدان‌ها بدن را از اثرات استرس اکسیداتیو محافظت می‌کنند که ممکن است به تقویت سیستم ایمنی بدن و جلوگیری از بیماری‌ها کمک کند.