چهارمین اجلاسیه سراسری نماز ناحیه مقاومت بسیج حضرت جوادالائمه(ع) محمدشهر و ماهدشت، با محوریت ترویج فرهنگ نماز و پاسداشت تلاش‌های فعالان این عرصه، در سالن آمفی‌تئاتر مهر محله ولدآباد محمدشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، سرهنگ پاسدار سعید قره‌داغی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت جوادالائمه(ع) محمدشهر و ماهدشت، در این مراسم با اشاره به تغییر شیوه برگزاری اجلاسیه‌های نماز در استان گفت: این برنامه در سال‌های گذشته به‌صورت استانی برگزار می‌شد، اما امسال با رویکردی تازه، شهرهای مختلف استان میزبان این رویداد فرهنگی و مذهبی هستند.

وی با تأکید بر اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز در جامعه افزود: اجلاسیه محمدشهر و ماهدشت با حضور امامان جمعه دو شهر برگزار شد و طی آن، از ۳۰ نفر از فعالان عرصه اقامه و ترویج نماز به پاس خدمات و تلاش‌های آنان تجلیل شد.