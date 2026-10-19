فردا کردستانی‌ها در رزمایش جان‌فدایان ایران، با حضوری حماسی جلوه‌ای از وحدت، اقتدار و پایبندی به ایران را به نمایش خواهند گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کردستان سرزمین ایمان، غیرت و ایستادگی؛ سرزمین ملتی که در بزنگاه‌های تاریخ، با وحدت و اراده، از عزت و استقلال میهن دفاع کرده .



فردا کردستان یک‌صدا به میدان می‌آید تا در رزمایش «جان‌فدایان ایران» پیام همبستگی، امید و اقتدار ملت ایران را رساتر از همیشه فریاد بزند.



این رزمایش در سنندج از ساعت ۹ صبح در پیاده‌راه فردوسی آغاز و هم‌زمان در شهر‌های دیگر استان نیز برگزار خواهد شد.