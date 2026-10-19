تیم فوتبال فجرسپاسی در هفته نهم لیگ برتر فوتبال مقابل پیکان به برتری رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال فجرسپاسی شیراز و پیکان تهران از هفته نهم لیگ برتر در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد که با برتری ۲ بر صفر میزبان همراه بود. سهیل فداکار (۴۰) و یادگار رستمی (۷۷) برای فجر گلزنی کردند.

فجر در حالی دومین پیروزی متوالی خود را به دست آورد که مهدی رجب زاده برای دومین بار روی نیمکت این تیم به عنوان سرمربی حضور داشت تا زردپوشان شیرازی برد خانگی دیگری را تجربه کرده و حالا با ۱۳ امتیاز به رتبه هشتم جدول صعود کنند.

پیکان هم با تحمل این شکست ۹ امتیازی ماند تا به رتبه دوازدهم جدول سقوط کند.