مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری البرز از اجرای ۳۱ طرح عمرانی در پنج محله شهر گرمدره با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: امسال نیز هشت پروژه عمرانی با اعتبار پیش‌بینی‌شده ۸۲ میلیارد تومان در دست اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حقیقی‌مقدم در جریان بازدید میدانی از طرح‌های عمرانی و خدماتی گرمدره، توسعه زیرساخت‌های شهری و توزیع متوازن امکانات در محلات را از محورهای مهم ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برشمرد.

وی با اشاره به عملکرد عمرانی مدیریت شهری گرمدره اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، مجموع ۳۱ پروژه در پنج محله این شهر با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان اجرا شده است و در ادامه این روند، هشت پروژه دیگر در سال ۱۴۰۵ برای سه محله با اعتبار ۸۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری البرز با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها بر اساس نیازهای شهروندان افزود: اجرای پروژه‌های محله‌محور و توجه به ابعاد اجتماعی طرح‌های شهری می‌تواند زمینه بهبود خدمات‌رسانی و افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم کند.

حقیقی‌مقدم همچنین مدیریت بهینه منابع مالی و پیگیری مستمر طرح‌های عمرانی را در پیشبرد برنامه‌های توسعه شهری مؤثر دانست و از اقدامات انجام‌شده برای تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات در گرمدره قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه مدیریت شهری خاطرنشان کرد: تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی، همراه با توجه به نیازهای محلات، می‌تواند روند توسعه شهر را تقویت کرده و زمینه بهره‌مندی بیشتر شهروندان از امکانات شهری را فراهم سازد.

بر اساس این گزارش، توسعه طرح‌های محله‌محور و اجرای پروژه‌های زیرساختی از برنامه‌های مدیریت شهری گرمدره برای ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود.