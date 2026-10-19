در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد در قم، از چهار واحد صنعتی نمونه به دلیل رعایت الزامات و ضوابط استاندارد در فرایند تولید تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،واحد‌های صنعتی که امروز در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد در قم تجلیل شدند، در حوزه‌های بازیافت باتری، تولید سیمان، باتری‌سازی و صنایع غذایی فعالیت دارند و به دلیل رعایت الزامات استاندارد، به‌عنوان واحد‌های نمونه معرفی شدند.

در این همایش، از دو دانش‌آموز که با عنوان سفیران استاندارد در مدارس فعالیت می‌کنند نیز قدردانی شد.

این دانش‌آموزان با آگاه‌سازی همسالان خود درباره اهمیت استاندارد و نحوه شناسایی محصولات دارای نشان استاندارد، در ترویج فرهنگ مصرف کالای استاندارد نقش‌آفرینی می‌کنند.

رضا ابراهیمی، معاون اقتصادی استاندار قم، در این مراسم با تأکید بر اهمیت رعایت استاندارد در تولید محصولات، گفت: تولیدکنندگان باید محصولاتی عرضه کنند که مصرف‌کنندگان با مشاهده نشان استاندارد، با اطمینان خاطر و بدون دغدغه آنها را خریداری کنند.

وحید کریمی، مدیرکل صمت استان قم، نیز با اشاره به فعالیت حدود دو هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در استان گفت: بیش از ۵۰۰ واحد از این مجموعه‌ها مشمول استاندارد اجباری هستند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت محصولات و گسترش فرهنگ استاندارد در واحد‌های تولیدی افزود: اداره کل استاندارد استان در تلاش است واحد‌های صنعتی را به رعایت الزامات استاندارد سوق دهد و در صورت دریافت نکردن نشان استاندارد برای محصولات مشمول، ناگزیر به بازنگری در مجوز‌های مربوط خواهد بود.

در این همایش، بر ضرورت نظارت مستمر بر فرایند تولید، ارتقای کیفیت محصولات و آگاهی‌بخشی به مردم درباره اهمیت خرید کالا‌های دارای نشان استاندارد تأکید شد؛ موضوعی که می‌تواند ضمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه افزایش اعتماد عمومی به تولیدات داخلی را فراهم کند.