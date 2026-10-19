پستچی اداره پست آذرشهر ۱۵ روز پیش از آنکه در حمله رژیم تروریست آمریکایی صهیونیستی به محل کارش به شهادت برسد، در نصیحتی به پسرش از آینده‌ای که برای او متصور است گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، گفتگوی پدر و پسری که باز به ما یادآوری می‌کند شهدا، در زندگی دنیوی نیز زیست شهدایی دارند و شهید مهدی موسی‌پور هم از پسرش خواسته بود وقتی بزرگ شد در خدمت پیشرفت ایران اسلامی باشد و به مردم به ویژه محرومان و مستضعفان جامعه خدمت کند.

جنگنده‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در حمله ددمنشانه ۱۹ اسفند به شهر آذرشهر ساختمانهای نظامی و اداره پست این شهرستان را با موشک هدف قرار دادند که در این حمله وحشیانه، شهیدان مهدی موسی پور، سلمان کارگر، مبین عاشقی و افشین پاشازاده به خیل شهدای جنگ رمضان پیوستند.