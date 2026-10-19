پستچی اداره پست آذرشهر که در حمله موشکی رژیم تروریستی آمریکایی-صهیونیستی به محل کارش به شهادت رسید، ۱۵ روز پیش از شهادت در گفت‌و‌گو با پسرش از او خواسته بود در خدمت پیشرفت ایران اسلامی و مردم به‌ویژه محرومان باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، گفتگوی پدر و پسری که باز به ما یادآوری می‌کند شهدا، در زندگی دنیوی نیز زیست شهدایی دارند و شهید مهدی موسی‌پور هم از پسرش خواسته بود وقتی بزرگ شد در خدمت پیشرفت ایران اسلامی باشد و به مردم به ویژه محرومان و مستضعفان جامعه خدمت کند.

جنگنده‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در حمله ددمنشانه ۱۹ اسفند به شهر آذرشهر ساختمانهای نظامی و اداره پست این شهرستان را با موشک هدف قرار دادند که در این حمله وحشیانه، شهیدان مهدی موسی پور، سلمان کارگر، مبین عاشقی و افشین پاشازاده به خیل شهدای جنگ رمضان پیوستند.