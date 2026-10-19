یک متخصص گوارش با تأکید بر ضرورت تشخیص به‌موقع بیماری‌های مری و معده، اصلاح عادت‌های غذایی و توجه به علائم هشداردهنده گفت: تداوم رفلاکس معده به مری، دشواری در بلع و مصرف مداوم نوشیدنی‌های بسیار داغ از موضوعاتی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، دکتر سلیم‌زاده در برنامه زنده تلویزیونی «به خانه برمی‌گردیم» صدا و سیمای استان البرز با تشریح شایع‌ترین اختلالات مری و معده، اصلاح سبک زندگی و مراجعه به‌موقع به پزشک را از عوامل مؤثر در کنترل بیماری‌های گوارشی و پیشگیری از عوارض آن‌ها دانست.

وی با اشاره به شیوع رفلاکس معده به مری اظهار کرد: این عارضه زمانی رخ می‌دهد که محتویات معده به سمت مری بازگردد و می‌تواند با علائمی مانند سوزش سر دل، برگشت غذا به دهان و برخی مشکلات گوارشی یا صوتی همراه باشد.

این متخصص گوارش، مصرف غذاهای پرچرب، خوردن وعده‌های غذایی حجیم، نوشابه‌های گازدار و سیگار را از عوامل تشدیدکننده علائم رفلاکس برشمرد و افزود: مدیریت رژیم غذایی و اصلاح عادت‌های روزمره در کنار درمان دارویی، نقش مهمی در کنترل این عارضه دارد.

سلیم‌زاده توصیه کرد افراد مبتلا به رفلاکس از خوردن غذا در ساعات نزدیک به خواب خودداری کنند، وعده‌های غذایی سبک‌تری داشته باشند و در صورت نیاز، با بالا آوردن مناسب بالاتنه هنگام خواب، علائم خود را کاهش دهند. همچنین شناسایی خوراکی‌های محرک و پرهیز از لباس‌های بسیار تنگ می‌تواند به مدیریت بهتر بیماری کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به اختلالات حرکتی مری، از آکالازی و اختلالات اسپاستیک به‌عنوان بیماری‌هایی نام برد که ممکن است عبور طبیعی غذا را مختل کنند و با احساس گیرکردن غذا، دشواری در بلع یا درد قفسه سینه همراه باشند.

این متخصص گوارش با تأکید بر ضرورت بررسی علت دردهای قفسه سینه خاطرنشان کرد: برخی اختلالات مری می‌توانند علائمی مشابه مشکلات قلبی ایجاد کنند؛ بنابراین تشخیص علت این دردها باید با ارزیابی پزشکی انجام شود و نباید بدون بررسی، آن‌ها را به مشکلات گوارشی نسبت داد.

سلیم‌زاده همچنین درباره عوارض احتمالی رفلاکس طولانی‌مدت گفت: تماس مکرر مخاط مری با اسید معده در برخی افراد می‌تواند به تغییرات سلولی موسوم به مری بارت منجر شود؛ عارضه‌ای که به ارزیابی تخصصی و در موارد لازم، پیگیری منظم پزشکی نیاز دارد.

وی با اشاره به ارتباط مصرف نوشیدنی‌های بسیار داغ با افزایش خطر سرطان مری افزود: بهتر است چای و سایر نوشیدنی‌ها پیش از مصرف تا دمای مناسب خنک شوند و از نوشیدن آن‌ها در حالت بسیار داغ پرهیز شود.

این پزشک، دشواری در بلع، احساس گیرکردن غذا، کم‌خونی و بروز تغییرات جدید یا پیشرونده هنگام غذا خوردن را از علائمی دانست که به‌ویژه در افراد سالمند باید جدی گرفته شوند و مورد بررسی پزشکی قرار گیرند.

سلیم‌زاده در پایان تأکید کرد: پرهیز از خوددرمانی، توجه به علائم هشداردهنده و مراجعه به‌موقع به پزشک، در شناسایی زودهنگام بیماری‌های مری و معده و کاهش احتمال بروز عوارض جدی اهمیت دارد.