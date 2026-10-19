وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور پیامی، انتخاب آقای اخلاقی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را تبریک گفت.

پیام تبریک وزیر صمت به وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

پیام تبریک وزیر صمت به وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت، سیدمحمد اتابک در پیامی خطاب به مهرداد اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، انتخاب وی از سوی رئیس‌جمهور و کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت.

متن پیام «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است.

جناب آقای مهرداد اخلاقی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

انتخاب جنابعالی از طرف ریاست محترم جمهور و کسب رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را برای تصدی مسئولیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم.

در پیام وزیر صمت آمده است؛ از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تحت عنایات حضرت ولی عصر (عج) و با بهره گیری از رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مسئلت دارم.