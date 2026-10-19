کمبود زمین اختصاصی و زیرساخت‌های استاندارد، توسعه رشته اتومبیلرانی و آفرود در استان البرز را با چالش مواجه کرده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان ورزشی استان، رفع آن نیازمند تعیین تکلیف زمین پیشنهادی و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، داوود عزیزی، سرپرست معاونت توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان در گفتگو با برنامه زنده رادیویی صدا و سیمای استان البرز ، از پیگیری‌ها برای تأمین زمین و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز این رشته خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت ورزشکاران البرزی و استقبال علاقه‌مندان، ایجاد فضای اختصاصی برای تمرین و فعالیت‌های ورزشی در این حوزه ضروری است.

وی با اشاره به محدودیت فضاهای ورزشی در استان افزود: سرانه فضای ورزشی البرز حدود ۴۸ سانتی‌متر برای هر نفر است؛ موضوعی که ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و افزایش امکانات متناسب با نیاز جمعیت استان را دوچندان می‌کند.

عزیزی با اشاره به بررسی زمینی در شهرستان ساوجبلاغ برای احداث پیست ورزشی اظهار کرد: هماهنگی‌های اولیه با فرمانداری انجام شده، اما واگذاری زمین و اختصاص آن به فعالیت‌های ورزشی همچنان به پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط نیاز دارد.

سرپرست معاونت توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان البرز با بیان اینکه هنوز زمان مشخصی برای اجرای این طرح تعیین نشده است، ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول، موانع موجود برطرف و زمینه ایجاد پیست تخصصی اتومبیلرانی و آفرود در استان فراهم شود.

وی نبود زمین اختصاصی را یکی از مشکلات اصلی ورزشکاران این رشته دانست و گفت: در شرایط فعلی، برخی ورزشکاران ناچارند هزینه‌های آماده‌سازی فضاهای تمرینی را شخصاً تأمین کنند؛ مسئله‌ای که ضرورت برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب و در دسترس را افزایش می‌دهد.

عزیزی همچنین با اشاره به حضور ورزشکاران افتخارآفرین البرزی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد: ایجاد پیست استاندارد می‌تواند زمینه آموزش اصولی، شناسایی استعدادهای جدید، ارتقای مهارت ورزشکاران و افزایش آمادگی آنان برای حضور در مسابقات را فراهم کند.

تعیین تکلیف زمین پیشنهادی در ساوجبلاغ و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، اکنون از مهم‌ترین مراحل پیش‌روی این طرح به شمار می‌رود؛ طرحی که تحقق آن می‌تواند بخشی از نیازهای زیرساختی ورزش اتومبیلرانی و آفرود در البرز را پاسخ دهد.