مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس در نشستی با بررسی روند تولید گاز و برنامه بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی، بر تسریع فعالیت‌ها و آمادگی برای تأمین حداکثری گاز کشور در ماه‌های سرد سال تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس، روند تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، برنامه‌های جاری و میزان پیشرفت بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده را با هدف آمادگی برای تولید حداکثری گاز در فصل سرما بررسی کردند.

این نشست به ریاست فرخ علیخانی، مسئول تمشیت امور اجرایی و مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران و با حضور رضا خیلایی، مدیر نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس و جمعی از مدیران ارشد دو شرکت برگزار شد. در این نشست، ضمن بررسی وضع برداشت گاز از میدان پارس جنوبی، به‌عنوان تأمین‌کننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور، درباره برنامه‌های پیش‌رو با توجه به چالش‌های ناشی از جنگ‌های اخیر تصمیم‌گیری و تمهید‌های لازم بررسی شد.

فرخ علیخانی با اشاره به نقش راهبردی میدان گازی پارس جنوبی در اقتصاد و امنیت انرژی کشور، از تلاش کارکنان و متخصصان شرکت نفت و گاز پارس قدردانی کرد و بر استمرار و شتاب‌بخشی به فعالیت‌ها برای تحقق تولید حداکثری گاز در ماه‌های سرد سال تأکید کرد.

وی با اشاره به پیگیری مستمر فعالیت‌های این حوزه از سوی سرپرست وزارت نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران با همه توان از روند فعالیت‌ها در بخش تولید و بازسازی پارس جنوبی پشتیبانی می‌کند.

رضا خیلایی نیز با اشاره به نقش محوری پارس جنوبی در تأمین گاز کشور، تحقق تولید حداکثری گاز را از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نفت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم دانست و بر همراهی شرکت ملی نفت ایران برای تحقق این هدف تأکید کرد.

در ادامه نشست، تورج دهقانی گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید گاز و بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده فاز‌های ۴ و ۵، فاز‌های ۹ و ۱۰ و فاز ۱۴ پارس جنوبی ارائه کرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: در بخش بازسازی، با همکاری پیمانکاران و انجام فعالیت‌های شبانه‌روزی، احیای تدریجی ردیف‌های پالایشی آسیب‌دیده با هدف کمک به تأمین گاز شبکه کشور در دستور کار قرار دارد.

بر اساس این گزارش، در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان، در مجموع پنج پالایشگاه پارس جنوبی هدف حمله قرار گرفتند و عملیات بازسازی آنها با هدف بازگرداندن ظرفیت تولید گاز کشور به حداکثر میزان ممکن ادامه دارد.