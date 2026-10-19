امروز در بیجار به مناسبت آغاز هفته تربیت بدنی، مراسم گردهمایی و رژه ورزشکاران رشته‌های مختلف در استادیوم ۱۷ شهریور این شهر برگزار شد.

گردهمایی و رژه ورزشکاران بیجاری در هفته تربیت بدنی و ورزش

گردهمایی و رژه ورزشکاران بیجاری در هفته تربیت بدنی و ورزش

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ریس اداره ورزش و جوانان شهرستان بیجار در این مراسم گفت: در شهرستان بیجار برای هفته تربیت بدنی حدود ۱۵ برنامه تدوین شده است که اجرا خواهند شد.

وی عنوان کرد: بیش از ۴ هزار ورزشکار ثبت شده در شهرستان در حال انجام و فعالیت ورزشی هستند که در ۲۵ باشگاه ورزشی به کار خود ادامه می‌دهند.

فرید نصرالله بیگی با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده در این هفته افزود: برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی، اجرای طرح گذر ورزش و برگزاری مسابقات و رویداد‌های متنوع ورزشی، از مهم‌ترین برنامه‌های اداره ورزش و جوانان شهرستان بیجار در این ایام است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش همگانی و افزایش مشارکت شهروندان تصریح کرد: رویکرد اصلی برنامه‌های این هفته، گسترش فعالیت‌های ورزشی در سطح جامعه، فراهم سازی زمینه حضور حداکثری شهروندان در برنامه‌های ورزشی و بهره گیری از ظرفیت هیأت‌های ورزشی برای ارتقای سلامت عمومی و تقویت نشاط اجتماعی است.